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22. 06. 2017

Премьер Британии извинилась за реакцию на пожар Лондоне

 
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй принесла извинения за "недостаточно хорошую" поддержку со стороны правительства пострадавшим после пожара в жилой высотке Grenfell Tower в Лондоне, передает The Associared Press.
 
"Поддержка семей в первые часы (после трагедии − ред.) была недостаточно хороша. Люди остались без имущества, без крыши над головой, даже без базовой информации о том, что произошло, что им нужно делать и, где искать помощь... Как премьер-министр я прошу прощения за этот провал", − заявила Мэй, выступая в парламенте.
 
Напомним, в ночь на 14 июня вспыхнул сильный пожар в жилом доме Grenfell Tower в Лондоне. Его жертвами стали 79 человек.
 
Тереза Мэй сбежала со встречи с погорельцами
 
Ранее премьера Великобритании резко критиковали за то, что она в течение трех дней избегала личной встречи с пострадавшими в результате пожара. Под стенами резиденции Мэй проходили акции протеста с требованием ее отставки.

Источник: korrespondent.net
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