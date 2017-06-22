Коалиция США заявила, что не бомбила мечеть в Мосуле

Официальный представитель международной коалиции полковник Джон Дорриан заявил, что США не проводили бомбардировки в районе мечети Ан-Нури в иракском городе Мосул, передает Reuters.

"Мы не бомбили этот район", − отметил Дорриан.

В свою очередь, командующий наземными операциям коалиции генерал Джозеф Мартин назвал уничтожение мечети "преступлением против жителей Мосула и всего народа Ирака".

По его словам, "ответственность за это полностью лежит на ИГ".

Он также пообещал продолжить "поддержку иракских партнеров в их усилиях по приведению террористов к правосудию".

Напомним, по информации иракских военных боевики ИГ взорвали главную мечеть Мосула Ан-Нури. Террористическая группировка обвинила в инциденте США.

Источник: korrespondent.net