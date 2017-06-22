Лента RSS
Подписаться на ленту
22 июня 2017, четверг, 04:20
+19°C
Завтра +20°C
+19°C
Завтра +20°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,92
  • € 2,14
22. 06. 2017

Коалиция США заявила, что не бомбила мечеть в Мосуле

 
Официальный представитель международной коалиции полковник Джон Дорриан заявил, что США не проводили бомбардировки в районе мечети Ан-Нури в иракском городе Мосул, передает Reuters.
 
"Мы не бомбили этот район", − отметил Дорриан.
 
В свою очередь, командующий наземными операциям коалиции генерал Джозеф Мартин назвал уничтожение мечети "преступлением против жителей Мосула и всего народа Ирака".
 
По его словам, "ответственность за это полностью лежит на ИГ".
 
Он также пообещал продолжить "поддержку иракских партнеров в их усилиях по приведению террористов к правосудию".
 
Напомним, по информации иракских военных боевики ИГ взорвали главную мечеть Мосула Ан-Нури. Террористическая группировка обвинила в инциденте США.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Мир
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

На экзамене по латыни студент-двоечник случайно вызвал дьявола.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.