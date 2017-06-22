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22. 06. 2017

В Париже напали на главу делегации Рособоронэкспорта

 
Глава делегации Рособоронэкспорта Сергей Корнев подвергся разбойному нападению на международном авиакосмическом салоне в Ле Бурже, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Марию Воробьеву.
 
"Вечером 20 июня 2017 года в Париже в районе Сан-Дени на Сергея Корнева, руководителя делегации Рособоронэкспорта на авиасалоне в Ле Бурже было совершено разбойное нападение с целью ограбления", − информировала Воробьева.
 
По ее словам, Корнев, возвращавшийся с выставки, находился в момент нападения в автомобиле. На выезде из тоннеля грабители, разбив стекло и угрожая физической расправой, потребовали у него деньги и ценности.
 
Отмечается, что в ходе нападения Корнев получил незначительные травмы, ему удалось сохранить при себе паспорт и документы. Водитель автомобиля физически не пострадал.
 
Французская полиция начала расследование, задержаны четверо подозреваемых.
 
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Напомним, летом прошлого года на улице в Париже ограбили принцессу из Саудовской Аравии.

Источник: korrespondent.net
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