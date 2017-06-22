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22. 06. 2017

Москва: Новые санкции США − подарок Порошенко

 
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что новые санкции США против России являются политическим подарком Президенту Украины Петру Порошенко, находящемуся с визитом в Соединенных Штатах.
 
Напомним, 20 июня США расширили санкции против России, введенные из-за ситуации в Украине.
 
"Очевидно, что это – "политический подарок" находившемуся в США Порошенко. Санкции введены под старым предлогом событий на Украине", − прокомментировал ситуацию Рябков.
 
Российское внешнеполитическое ведомство тревожит, что  "предпринятый в угоду внутриполитической конъюнктуре в США" шаг продолжает тенденцию "к обрушению отношений" между странами. 
 
"Сожалеем, что новое американское руководство идет на поводу у заядлых русофобов из Конгресса США, где уже просто не знают, что и придумать, чтобы "насолить" нам, а главное – "обнулить" любые перспективы для выравнивания российско-американских отношений", – отметил замминистра. 
 
Он подчеркнул, что на фоне введения санкций "совсем неубедительно звучат слова официальных представителей в Вашингтоне о стремлении продолжать диалог" с Москвой. 
 
"Без реакции, в том числе в виде практических ответных мер с нашей стороны, новый американский выпад не останется", – акцентировал Рябков и добавил, что "США, конечно, могут и дальше тешить себя иллюзиями насчет того, что на Россию можно "надавить". 
 
Ранее в США заявили, что не снимут санкции против России, пока будет наблюдаться присутствие Москвы на востоке Украины.

Источник: korrespondent.net
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