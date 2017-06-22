Москва: Новые санкции США − подарок Порошенко

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что новые санкции США против России являются политическим подарком Президенту Украины Петру Порошенко, находящемуся с визитом в Соединенных Штатах.

Напомним, 20 июня США расширили санкции против России, введенные из-за ситуации в Украине.

"Очевидно, что это – "политический подарок" находившемуся в США Порошенко. Санкции введены под старым предлогом событий на Украине", − прокомментировал ситуацию Рябков.

Российское внешнеполитическое ведомство тревожит, что "предпринятый в угоду внутриполитической конъюнктуре в США" шаг продолжает тенденцию "к обрушению отношений" между странами.

"Сожалеем, что новое американское руководство идет на поводу у заядлых русофобов из Конгресса США, где уже просто не знают, что и придумать, чтобы "насолить" нам, а главное – "обнулить" любые перспективы для выравнивания российско-американских отношений", – отметил замминистра.

Он подчеркнул, что на фоне введения санкций "совсем неубедительно звучат слова официальных представителей в Вашингтоне о стремлении продолжать диалог" с Москвой.

"Без реакции, в том числе в виде практических ответных мер с нашей стороны, новый американский выпад не останется", – акцентировал Рябков и добавил, что "США, конечно, могут и дальше тешить себя иллюзиями насчет того, что на Россию можно "надавить".

Ранее в США заявили, что не снимут санкции против России, пока будет наблюдаться присутствие Москвы на востоке Украины.

Источник: korrespondent.net