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22. 06. 2017

Трамп: США будут бороться с "тиранией коммунизма"

 
Президент США Дональд Трамп пообещал бороться с "тиранией коммунизма", передает РИА Новости.
 
"Америка будет бороться против тирании коммунизма", − заявил он, выступая перед сторонниками в штате Айова.
 
Американский лидер упомянул об этом в связи с Кубой. Курс на потепление отношений между Вашингтоном и Гаваной, взятый прежней администрацией США Барака Обамы, он назвал "полностью односторонней" сделкой.
 
По его словам, "факт заключается в том, что сделка с Кубой − плохая". Он пообещал добиться "намного лучшего соглашения".
 
Трамп вновь подверг критике своего предшественника.
 
"Это замечательно: Обама заключил сделку с Кубой, где в тюрьмах сидят тысячи людей, заключил сделку с Ираном. И после этого говорят, что Трамп ужасный человек. Это невероятно", − отметил он.
 
Ранее Трамп заявил, что отменяет политику Обамы по нормализации отношений с Кубой.
 
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Источник: korrespondent.net
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