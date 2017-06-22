Трамп: США будут бороться с "тиранией коммунизма"

Президент США Дональд Трамп пообещал бороться с "тиранией коммунизма", передает РИА Новости.

"Америка будет бороться против тирании коммунизма", − заявил он, выступая перед сторонниками в штате Айова.

Американский лидер упомянул об этом в связи с Кубой. Курс на потепление отношений между Вашингтоном и Гаваной, взятый прежней администрацией США Барака Обамы, он назвал "полностью односторонней" сделкой.

По его словам, "факт заключается в том, что сделка с Кубой − плохая". Он пообещал добиться "намного лучшего соглашения".

Трамп вновь подверг критике своего предшественника.

"Это замечательно: Обама заключил сделку с Кубой, где в тюрьмах сидят тысячи людей, заключил сделку с Ираном. И после этого говорят, что Трамп ужасный человек. Это невероятно", − отметил он.

Ранее Трамп заявил, что отменяет политику Обамы по нормализации отношений с Кубой.

Власти Кубы назвали "враждебной" риторику Трампа

Источник: korrespondent.net