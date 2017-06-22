В США отказались говорить о встрече Трамп-Путин

Представитель Белого дома Линдси Уолтерс отказалась 21 июня ответить на вопрос журналистов, встретятся ли лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в Гамбурге в рамках саммита G20, пишет РИА Новости.

"На данный момент я ничего объявить не могу", − сказала Уолтерс.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что переговоры Путина и Трампа могут состояться на саммите Большой двадцатки в Гамбурге, но без дальнейшего заявления для прессы.

Не верю в "сговор" Трампа с Россией – Порошенко

Источник: korrespondent.net