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22. 06. 2017

В США отказались говорить о встрече Трамп-Путин

 
Представитель Белого дома Линдси Уолтерс отказалась 21 июня ответить на вопрос журналистов, встретятся ли лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в Гамбурге в рамках саммита G20, пишет РИА Новости.
 
"На данный момент я ничего объявить не могу", − сказала Уолтерс.
 
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что переговоры Путина и Трампа могут состояться на саммите Большой двадцатки в Гамбурге, но без дальнейшего заявления для прессы.
 
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Источник: korrespondent.net
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