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22. 06. 2017

США продлили санкции против Северной Кореи

 
В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп 21 июня продлил санкции в отношении КНДР еще на год.
 
В частности, в очередной раз продлевается действие исполнительного указа президента от 2008 года, где речь идет о производстве оружейного ядерного топлива. 
 
Другой продлеваемый указ от 2010 года был издан в связи с ядерными испытаниями и уничтожением КНДР южнокорейского корабля, которое привело к гибели 46 моряков.
 
Кроме того, по-прежнему будет действовать указ о дополнительных ограничениях по КНДР от 2011 года и соответствующие указы 2015-2016 годов.
 
Срок действия ограничительных мер, принятых в разные годы при администрации Барака Обамы, истекал 26 июня. Трамп продлил их еще на год, мотивировав это тем, что применительно к Пхеньяну продолжает действовать "режим чрезвычайного положения".
 
Напомним, в начале июня Совбез ООН единогласно одобрил резолюцию, расширяющую санкции против КНДР.
 
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Источник: korrespondent.net
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