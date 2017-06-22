США продлили санкции против Северной Кореи

В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп 21 июня продлил санкции в отношении КНДР еще на год.

В частности, в очередной раз продлевается действие исполнительного указа президента от 2008 года, где речь идет о производстве оружейного ядерного топлива.

Другой продлеваемый указ от 2010 года был издан в связи с ядерными испытаниями и уничтожением КНДР южнокорейского корабля, которое привело к гибели 46 моряков. Кроме того, по-прежнему будет действовать указ о дополнительных ограничениях по КНДР от 2011 года и соответствующие указы 2015-2016 годов.

Срок действия ограничительных мер, принятых в разные годы при администрации Барака Обамы, истекал 26 июня. Трамп продлил их еще на год, мотивировав это тем, что применительно к Пхеньяну продолжает действовать "режим чрезвычайного положения".

Напомним, в начале июня Совбез ООН единогласно одобрил резолюцию, расширяющую санкции против КНДР.

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Источник: korrespondent.net