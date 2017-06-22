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22. 06. 2017

Глава МИД Австрии против детсадов для мусульман

 
Глава МИД Австрии и действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц высказался за закрытие детских садов для детей из мусульманских семей, пишет Kurier.
 
Отвечая на вопрос ведущего дискуссионного клуба, организованного изданием, считает ли он необходимым закрыть мусульманские детсады, Курц ответил: "Разумеется. Они не нужны. Мусульманских детских садов не должно существовать".
 
Он также отметил, что такие детские учреждения изолированы как в культурном, так и в языковом плане.
 
Ранее сообщалось, что парламент Австрии одобрил запрет ношения паранджи, никаба и других предметов одежды, полностью закрывающих лицо и тело, в общественных местах.
 
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Источник: korrespondent.net
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