Итоги 21.06: Украина объединяет США, "хлебный мир"

Порошенко рассказал о результатах визита в США

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина не считает целесообразным изменение Минского и Нормандского форматов переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Мы не видим необходимости менять Нормандский формат и иметь какой-то параллельный тренд Минского процесса. Мы действительно обсуждали более активное привлечение наших американских партнеров к Нормандскому формату, мы полностью открыты, и приветствуем эти шаги и будем приветствовать более активное участие...", - отметил глава государства.

Также президент подчеркнул, что главным результатом его визита в США является то, что "Украина объединяет Соединенные Штаты Америки".

"Если раньше речь шла о двусторонней поддержке в Конгрессе и Сенате, то сейчас можно твердо говорить и об исполнительной власти, а именно Администрации президента Трампа", - добавил он.

В Минске утвердили "хлебное перемирие" на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе поддержала соблюдение режима тишины на время уборки урожая с 24 июня. Пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер также сообщила, что в экономической подгруппе была продолжена работа по обеспечению жизнедеятельности инфраструктуры Донбасса, а в гуманитарной подгруппе идет процесс согласования списков заложников.

В Нафтогазе заявили, что Турция не пускает в Украину газ из США

Глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что Украина заинтересована в возможности поставок американского LNG-газа на свой рынок через Черное море, однако пока этот проект сдерживается нежеланием Турции пропускать LNG-танкеры через пролив Босфор.

"Мы надеемся, что новые дипломатические усилия США позволят решить эту проблему", – отметил он.

Кабмин уволил главу Госслужбы ветеранов АТО

Кабмин принял решение об увольнении Артура Деревянко с должности Председателя Госслужбы ветеранов и участников АТО.

Вице-премьер-министр Павел Розенко сообщил, что настаивает на необходимости проведения максимально открытого и прозрачного конкурса по избранию нового председателя, так как это очень ответственная и важная должность.

ГПУ направила представление в Раду о снятии неприкосновенности с пяти депутатов

Генеральная прокуратура Украины направила в Верховную Раду представления на снятие неприкосновенности с пяти народных депутатов. По информации пресс-секретаря спикера Андрея Ковалева, представления поступили на Андрея Лозового, Олеся Довгого, Евгения Дейдея, Максима Полякова и Борислава Розенблата.

Всемирный банк одобрил концепцию развития Украины

Совет директоров Всемирного банка одобрил Концепцию партнерства с Украиной на 2017-2021 годы. В пресс-службе Министерства финансов сообщили, что главной целью Концепции партнерства является содействие устойчивому и комплексному восстановлению экономики Украины. Она содержит среднесрочный план поддержки Всемирным банком реформ, которую будет воплощать правительство Украины".

В Украине завершился призыв офицеров запаса

Министр обороны Степан Полторак сообщил, что завершен отбор на военную службу по призову офицеров запаса. Всего для прохождения службы в Вооруженных силах Украины была отобрана одна тысяча человек. Министр отметил, что уровень подготовки офицеров запаса недостаточен, чтобы привлекать их к ведению боевых действий и выполнять задачи в зоне АТО они будут лишь по желанию, если подпишут контракт.

В Мелитополе задержали 25 подозреваемых в госизмене

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в Мелитополе Запорожской области задержали 25 человек, подозреваемых в участии в дестабилизации обстановки в городе, подготовке вооруженных действий, серии криминальных преступлений и поджогов с марта 2017 года. СБУ предварительно установила, что деятельность группы направляли кураторы из России.

Польша временно отказалась от российского газа

Польша отказалась от российского газа, который поступает из Германии через реверс трубопровода Ямал-Европа. Причиной отказа от закачки российского газа названо его низкое качество. В компании пояснили, что ограничения продолжат действовать до утра 23 июня, но в случае необходимости могут быть продлены.

Источник: korrespondent.net