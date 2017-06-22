Сутки в АТО: по позициям военных били из танков

За прошедшие сутки, 21 июня, оборонительные укрепления ВС Украины обстреливали вдоль всей линии соприкосновения. Об этом сообщает штаб АТО. В результате обстрелов один военнослужащий получил ранения, еще один украинский воин - боевое травмирование.

"Наиболее активно противник нарушал условия прекращения огня с темной поры. Всего вчера было начислено 35 вражеских вооруженных провокаций. 5 обстрелов оккупанты провели, применяя запрещено минского договоренностями вооружения", - сказано в сообщении..

На приморском направлении 14 раз за прошедшие сутки применяли оружие против украинских воинов. Утром и в течение дня ни одного факта использования оккупантами артиллерии калибра более 100 мм в данном направлении зафиксировано не было.

"Зато из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров боевики неоднократно открывали огонь по нашим опорным пунктам, расположенных в районе Водяного, Гнутово, Талаковки, Марьинки и Красногоровки", - говорится в сообщении.

Под огонь из 82-мм минометов также попали позиции сил АТО неподалеку Старогнатовки. А поздно вечером ударили по украинским воинам, которые держат оборону возле Лебединского, из миномета калибра 120 мм.

На донецком направлении шесть раз открывался огонь по украинским защитникам. Почти все эти обстрелы состоялись уже после сумерек. Из мощных танковых пушек, калибр которых 125 мм, били по позициям сил АТО в районе Каменки и Опытного. Из окрестностей Донецка обстреливали опорные пункты неподалеку Песков из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП. Кроме того, дважды открывали огонь из гранатометов различных модификаций в южном пригороде Авдеевки. А в районе Зайцевобили из крупнокалиберных пулеметов.

Нп луганском направлении утром и днем ​применялась ​артиллерия в районе Крымского и Трехизбенки. Из минометов калибра 82 мм велся огонь вблизи Троицкого и Новоалександровки. По позициям неподалеку Крымского били из противотанкового ракетного комплекса. Также под огнем оказались укрепления в районе Новозвановки, Станицы Луганской, Валуйского и Желтого. Там открывали огонь по большей части из пехотного вооружения, на отдельных участках - с БМП.

Напомним, за сутки 20 июня в АТО был ранен один украинский боец.

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Источник: korrespondent.net