Лента RSS
Подписаться на ленту
22 июня 2017, четверг, 08:53
+19°C
Завтра +19°C
+19°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,92
  • € 2,14
22. 06. 2017

Появился полный текст проекта пенсионной реформы

 
Кабинет министров на заседании 21 июня утвердил четыре законопроекта по пенсионной реформе с замечаниями Национального совета реформ. Украинские новости опубликовали проект документа, который, по словам премьер-министр Владимира Гройсмана, будет направлен в Верховную Раду.
 
Согласно предложениям правительства, с 2018 года для выхода на пенсию необходимо будет иметь 25 лет страхового стажа, с 2028 года − 35 лет.
 
Часть статьи 26 проекта пенсионной реформы
 
Коэффициент оценки стоимости стажа с 2018 года сокращается с 1,35 до 1. Правительство также предусмотрело установление верхней границы базы начисления единого социального взноса в 15 минимальных зарплат (48 тысяч гривен).
 
Порошенко обещает осенью повышение пенсий
 
Напомним, Кабмин принял проект пенсионной реформы в Украине 17 мая. А недавно Гройсман обнародовал видео формулы расчета новых пенсий.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На экзамене по латыни студент-двоечник случайно вызвал дьявола.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.