Появился полный текст проекта пенсионной реформы

Кабинет министров на заседании 21 июня утвердил четыре законопроекта по пенсионной реформе с замечаниями Национального совета реформ. Украинские новости опубликовали проект документа, который, по словам премьер-министр Владимира Гройсмана, будет направлен в Верховную Раду.

Согласно предложениям правительства, с 2018 года для выхода на пенсию необходимо будет иметь 25 лет страхового стажа, с 2028 года − 35 лет.

Часть статьи 26 проекта пенсионной реформы

Коэффициент оценки стоимости стажа с 2018 года сокращается с 1,35 до 1. Правительство также предусмотрело установление верхней границы базы начисления единого социального взноса в 15 минимальных зарплат (48 тысяч гривен).

Порошенко обещает осенью повышение пенсий

Напомним, Кабмин принял проект пенсионной реформы в Украине 17 мая. А недавно Гройсман обнародовал видео формулы расчета новых пенсий.

Источник: korrespondent.net