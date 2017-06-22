В США пришел тропический шторм Синди, есть жертвы

В штате Алабама в результате пришедшего в США тропического шторма Синди погиб 10-летний ребенок. Об этом сообщает The Weather Channel.

Мальчик скончался от полученных травм. Его ударило обломками, которые вымыло на берег. Он приехал с родителями на каникулы из Сент-Луиса.

Власти южных штатов от Техаса до Флориды предупредили жителей о шторме.

Перед началом дождей в регионы, где может произойти наводнение, направили вертолеты и катера. В отдельных регионах объявили о закрытии дорог.

Напомним, ранее сообщалось, что в сети смоделировали потоп в Нью-Йорке.

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Источник: korrespondent.net