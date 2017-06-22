В США на аэродроме разбился истребитель F-16

Истребитель F-16 ВВС США разбился после возгорания на борту во время взлета с военного аэродрома Эллингтон в штате Техас. Инцидент произошел вблизи Хьюстона, передает Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

"F-16 из 138-й эскадрильи, дислоцированной на аэродроме Эллингтон на базе в Хьюстоне, Техас, разбился во время взлета сегодня (21 июня) приблизительно в 09:30 по местному времени. Пилот катапультировался, его в настоящий момент обследуют в местном медицинском учреждении", – рассказали в NORAD.

An F-16 under direction of #NORAD crashed @ Ellington Airport approx 9:30MDT. Pilot safely ejected & is being evaluated by medical personnel pic.twitter.com/gtoF2O9Oj5 — NORAD & USNORTHCOM (@NoradNorthcom) 21 июня 2017 г.

Отмечается, что летчик получил задание провести учебный полет. На борту истребителя было оружие. После аварии пришлось эвакуировать на шесть часов людей с гражданского аэродрома, который находится рядом.

Как сообщал Корреспондент.net, в январе 2016 года возле города Багдад в американском штате Аризона потерпел крушение истребитель F-16, который был приписан к авиабазе ВВС США Люк.

На этой базе ВВС проходят тренировку американские пилоты и пилоты из союзных США стран, которые используют для вылетов самолеты F-16 и F-35.

Источник: korrespondent.net