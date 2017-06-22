На Донбассе 400 тысяч человек вновь без воды

В Донецкой области из-за повреждения высоковольтных линий электропередач более 380 тысяч жителей пяти районов остались без водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"22 июня в результате боевых действий в Ясиноватском районе вблизи села Васильевка на неподконтрольной территории произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода. Без централизованного водоснабжения остались 72 населенных пункта (388 тыс. человек) в пяти районах области (Покровский, Селидовский, Волновахский, Добропольский, Марьинский) и пгт Александровка", – говорится в сообщении.

По состоянию на сегодняшнее утро водоснабжение населения осуществляется из резервных резервуаров.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Южно-Донбасский водопровод был остановлен 11 июня. Это произошло из-за обесточивания насосной станции первого подъема в результате боевых действий.

Сотни тысяч людей несколько дней оставались без централизованного водоснабжения. Южно-Донбасский водопровод был запущен 15 июня. Но населенный пункт Александровка получил воду только накануне.

Источник: korrespondent.net