NYT: Трамп хочет ослабить законопроект против него

В Администрации президента США хотят повлиять на республиканцев в палате представителей, чтобы смягчить законопроект о запрете Трампу отменять санкции. Об этом пишет New York Times.

Усилия направлены на предотвращение неловкой и политически разрушительной борьбы между администрацией Трампа и контролируемым республиканцами Конгрессом.

Партию республиканцев, которая, как правило, воинственно относится к России, столкнулась с выбором между демонстрацией жесткой линии против Москвы и конфликтом со своим президентом.

Между тем, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что администрация пока не готова высказать свою позицию по данному законопроекту. Также один из собеседников газеты утверждает, что Администрация президента выступает не против самих санкций против России, а против ущемления власти президента в санкционной политике.

Напомним, ранее сообщалось, что 20 июня США расширили санкции против России из-за Украины. 19 июня в США республиканское большинство Палаты представителей притормозило голосование по санкциям против России.

Ранее Корреспондент.net подробно разбирался, что предполагают новые санкции США против России и почему Европа против.

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Источник: korrespondent.net