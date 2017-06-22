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22. 06. 2017

Ирак снял запрет на украинскую курятину

Ирак снял запрет относительно экспорта украинского мяса птицы. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе Украины.

"Согласно сообщению гендиректора компетентного органа ветеринарной медицины Республики Ирак снят запрет на экспорт мяса птицы из Украины в Ирак", - говорится в сообщении.

В середине марта в связи со вспышками птичьего гриппа  Йемен, Ирак, Иордания, Катар и КНР ввели временные ограничения на экспорт мяса птицы и продуктов птицеводства из всей Украины.

Кроме того, ЕС, Саудовская Аравия и Гонгконг запретили экспорт мяса птицы, яиц, продуктов птицеводства из областей, где регистрировались вспышки птичьего гриппа.

Напомним, 15 июня Катар снял запрет на ввоз продукции птицеводства из Украины.

Источник: korrespondent.net
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