Ирак снял запрет на украинскую курятину

Ирак снял запрет относительно экспорта украинского мяса птицы. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе Украины.

"Согласно сообщению гендиректора компетентного органа ветеринарной медицины Республики Ирак снят запрет на экспорт мяса птицы из Украины в Ирак", - говорится в сообщении.

В середине марта в связи со вспышками птичьего гриппа Йемен, Ирак, Иордания, Катар и КНР ввели временные ограничения на экспорт мяса птицы и продуктов птицеводства из всей Украины.

Кроме того, ЕС, Саудовская Аравия и Гонгконг запретили экспорт мяса птицы, яиц, продуктов птицеводства из областей, где регистрировались вспышки птичьего гриппа.

Напомним, 15 июня Катар снял запрет на ввоз продукции птицеводства из Украины.

Источник: korrespondent.net