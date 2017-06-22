Суд вызвал Януковича на 10 ближайших заседаний

Оболонский районный суд Киева вызвал бывшего президента Украины Виктора Януковича на 10 ближайших заседаний суда по делу о государственной измене.

Повестка обнародована на сайте суда. Заседания суда назначены на 26, 29 июня, 6, 12, 13 июля и 3, 10, 17, 23, 31 августа.

В суде отметили, что стороне защиты предоставлена программная возможность для участия Януковича в судебном заседании в режиме видеоконференции.

Повестка Януковичу. Фото: Оболонский райсуд

Как сообщал Корреспондент.net, ГПУ подозревает Януковича в госизмене. В качестве доказательств выступает фотокопия его заявления от 1 марта 2014 года с просьбой ввести войска России на территорию страны. Также к делу по расследованию событий Майдана будут приобщены все интервью экс-президента.

Напомним, на прошлой неделе суд перенес заседание по делу Януковича. В свою очередь защита экс-президента требует закрыть дело о госизмене.

Источник: korrespondent.net