Красный Крест отправил 12 грузовиков с гумпомощью в ДНР

Международный комитет Красного Креста направил очередной гуманитарный груз на временно неконтролируемую Украиной территорию Донецкой области. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Через КПВВ Новотроицкое на выезд к временно неконтролируемой территории проследовали 12 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом. Автомобили перевозили продукты питания, гигиенические наборы и строительные материалы общим весом более 233 тонн", – говорится в сообщении.

На прошлой неделе Красный Крест отправил почти 350 тонн гумпомощи в Донецк.

Как сообщал Корреспондент.net, в 2017 году ООН и Красный Крест выделят на проекты на Донбассе $274 млн. Эти деньги будут распределены как на подконтрольные Киеву территории, так и на временно неподконтрольные.

Источник: korrespondent.net