Лента RSS
Подписаться на ленту
22 июня 2017, четверг, 11:55
+19°C
Завтра +19°C
+19°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,92
  • € 2,14
22. 06. 2017

Красный Крест отправил 12 грузовиков с гумпомощью в ДНР

Международный комитет Красного Креста направил очередной гуманитарный груз на временно неконтролируемую Украиной территорию Донецкой области. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Через КПВВ Новотроицкое на выезд к временно неконтролируемой территории проследовали 12 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом. Автомобили перевозили продукты питания, гигиенические наборы и строительные материалы общим весом более 233 тонн", – говорится в сообщении.

На прошлой неделе Красный Крест отправил почти 350 тонн гумпомощи в Донецк.

Как сообщал Корреспондент.net, в 2017 году ООН и Красный Крест выделят на проекты на Донбассе $274 млн. Эти деньги будут распределены как на подконтрольные Киеву территории, так и на временно неподконтрольные.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На экзамене по латыни студент-двоечник случайно вызвал дьявола.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.