Австралия возобновляет удары по ИГИЛ

Правительство Австралии отменило решение о приостановке авиаударов по целям террористической организации Исламское государство в Сирии.

Как заявил сегодня представитель министерства обороны страны, Канберра возобновляет участие в военно-воздушной операции международной антитеррористической коалиции. Каких-либо обоснований этого шага он не привел.

Когда именно австралийские ВВС снова будут бомбить позиции джихадистской группировки "Исламское государство", не уточняется.

В настоящее время на базе Минхад в ОАЭ дислоцированы восемь австралийских военных самолетов.

Как сообщал Корреспондент.net, 18 июня авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГИЛ сбила сирийский истребитель Су-22 в провинции Ракка.

Это вызвало резкую реакцию в Москве. Минобороны РФ заявило, что воздушные объекты западнее реки Евфрат будут приниматься на сопровождение средствами ПВО в качестве воздушных целей.

После этого заявления Австралия решила прекратить полеты в Сирии. Военное ведомство страны сообщило, что приостановка была "мерой предосторожности, чтобы позволить коалиции оценить операционный риск".

Источник: Русская служба Duetsche Welle

Источник: korrespondent.net