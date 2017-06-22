Геращенко раскрыла детали визита Порошенко в США

Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко раскрыла в Facebook подробности визита президента Порошенко в США.

Так, Порошенко поднимал вопрос гарантий целостности Украины по Будапештскому меморандуму.

Также с президентом США Дональдом Трампом не обсуждали законопроект о реинтеграции и деоккупации Донбасса.

"Обсуждался ли на встречах законопроект о реинтеграции Донбасса? Нет. Ни этот, ни другие законопроекты не обсуждались", – написала Геращенко.

Также она ответила на вопрос, звучали какие-то намеки и "планы" "обмена Крыму на Донбасс".

"На всех встречах звучала позиция американской стороны, что санкции против РФ должны продолжаться до полного восстановления территориальной целостности Украини, включая возврат Крыма и Донбасса. Примечательно, что именно в день визита президента в США был расширен американские санкции против РФ", - написала Герщенко.

Напомним, ранее сам Порошенко заявил, что формат по Донбассу не изменится.

Зато раньше Путина. Как Порошенко съездил к Трампу

Источник: korrespondent.net