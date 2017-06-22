Парковаться на месте для инвалида будет дорого

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №5629 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за парковку, остановку, стоянку транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью, сообщает 112.ua.

Законопроект в доработанном ко второму чтению виде предусматривает штраф от 1020 до 1700 грн за остановку или стоянку авто на местах для инвалидов, однако это не касается случаев вынужденной стоянки.

Напомним, 19 июня 2014 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении штрафов за нарушение правил парковки. Парковка транспортных средств в местах, предназначенных для бесплатной парковки, лицами, не имеющими льгот, сейчас влечет за собой штраф для водителей от 340 до 510 гривен.

Источник: korrespondent.net