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22. 06. 2017

Экс-командующий НАТО: Киеву не надо зацикливаться на ракетах Javelin

Настырное внимание к американским противотанковым ракетным комплексам Javelin часто затмевает и затрудняет реальный анализ потребностей украинских военных и предложения по их адекватной поддержке, осуществляемой в США.

Об этом заявил бывший командующий объединенных сил НАТО в Европе Филип Бридлав, который входит в состав рабочей группы по вопросам нацбезопасности в составе Сети друзей Украины, пишет Голос Америки.

Слова Бридлава стали ответом на комментарии о противотанковом оружие, как факторе сдерживания использования танков со стороны противника на востоке Украины.

"Когда военных просят сформулировать мысли о том, как помочь Украине, или любой другой стране, мы анализируем целостную картину проблемы, и предлагаем целостный подход к ее решению, содержащий варианты ответа на многочисленные нужды, – сказал Бридлав. – При этом, если каждую из этих проблем решить в рамках такого целостного подхода, общая синергия в результате увеличит боеспособность украинской армии".

Он посетовал, что очень часто "из контекста вырываются какие-то отдельные пункты, которые сами по себе не могут дать эффекта, который может дать целостная система".

Бридлав отметил, что не уменьшает важность Javelin, но хочет привлечь внимание к работе, которую осуществляют военные практики и аналитики в вопросе анализа ситуации безопасности в ее целостности.

Как сообщал Корреспондент.net, ПТРК Javelin уже долгое время упоминаются в дискуссиях о сдерживании сил агрессора на востоке Украины. Киев неоднократно заявлял, что ВСУ нуждаются в комплексах Javelin.

Ранее генерал США объяснил, почему украинским военным не дают Javelin.

Источник: korrespondent.net
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