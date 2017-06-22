Украинские Грады впервые отстрелялись с парома

В Минобороны Украины рассказали о первых в истории независимости стрельбах с паромной переправы. Видео учений выложили на официальном канале Минобороны.

"Во время бригадных тактических учений десантники форсировали реку Днепр. Впервые за время независимости нашего государства подразделения реактивной артиллерии выполнили во время переправы боевую стрельбу с паромной переправы", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина провела учения авиации Голубой трезубец.

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Источник: korrespondent.net