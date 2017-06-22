Порошенко: В ЕС продлят санкции против РФ

Петр Порошенко заявил, что в Европейский союз продлит санкции в отношении России. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с главой Евросовета Дональдом Туском.

"Данные о том, что санкции будут продлены, - это то, чему мы рады на сегодняшний день", - цитирует Порошенко Интерфакс-Украина.

Президент Украины также отметил важность координации с западными партнерами в вопросе санкций против РФ.

"Как вы знаете, США ввели санкции и подтвердили, что эти санкции остаются в силе до полной имплементации Минских соглашений", - сказал Порошенко.

Напомним, ранее в России заявили, что новые санкции США − подарок Порошенко.

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Источник: korrespondent.net