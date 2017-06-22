Лента RSS
Подписаться на ленту
22 июня 2017, четверг, 14:57
+19°C
Завтра +18°C
+19°C
Завтра +18°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,92
  • € 2,14
22. 06. 2017

Порошенко: В ЕС продлят санкции против РФ

Петр Порошенко заявил, что в Европейский союз продлит санкции в отношении России. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с главой Евросовета Дональдом Туском.

"Данные о том, что санкции будут продлены, - это то, чему мы рады на сегодняшний день", -  цитирует Порошенко Интерфакс-Украина.

Президент Украины также отметил важность координации с западными партнерами в вопросе санкций против РФ.

"Как вы знаете, США ввели санкции и подтвердили, что эти санкции остаются в силе до полной имплементации Минских соглашений", - сказал Порошенко.

Напомним, ранее в России заявили, что новые санкции США − подарок Порошенко.

Геращенко раскрыла детали визита Порошенко в США

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На экзамене по латыни студент-двоечник случайно вызвал дьявола.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.