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22. 06. 2017

Жара придет в Украину в конце месяца

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует потепление до +30...+34 градусов с 26 июня.

Об этом сообщил директор Гидрометцентра Николай Кульбида на заседании оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям, передают Українські Новини.

По словам Кульбиды, до 26 июня будет наблюдаться умеренная погода с краткосрочными дождями.

В то же время с 26 июня, сначала в южных областях, а далее по всей Украине будет значительное потепление до +30...+34 градусов.

В связи с этим он подчеркнул, что все это время будет наблюдаться повешенная пожароопасность.

Напомним, пожары в Португалии вспыхнули 17 июня, масштаб ущерба пока не поддается оценке. В тот день температура воздуха в Португалии превышала 40 градусов.

Источник: korrespondent.net
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