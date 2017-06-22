Стоун показал экран компьютера Путина c Windows XP

В документальном фильме Оливера Стоуна Путин, в котором рассказывается о буднях российского президента, нашли кадры с его рабочим столом, сообщает HiTech.

Этот фрагмент интервью максимально свежий - он записан в 2017 году. Это легко определить по началу эпизода, где идет речь о мюнхенской речи Путина (в 2007 году) и демонстрируется запись на экране телевизора. По словам Стоуна в кадре, после этого в день встречи прошло 10 лет, т.е. съемки проходили 10 февраля 2017 года.

На столе Путина увидели Wacom Cintiq 12wx, 12-дюймовый планшет 2007 года выпуска с разрешением 1280x800. Также в кабинете Путина стоит настольный персональный компьютер на базе операционной системы Windows XP, которая была выпущена в 2001 году и просуществовала на рынке 12 лет. Поддержка и обновления Windows XP закончились в начале апреля 2014 года, то есть устройствам под управлением Windows XP больше не будут доступны обновления системы безопасности, автоматические исправления, не связанные с безопасностью, платные или бесплатные услуги поддержки, а также обновления технической документации в интернете.

Судя по иконкам приложений на рабочем столе, это законодательные и другие информационные базы, которые, президент, вероятно, использует при работе с документами.

Также, в фильме засветился облучатель Дезар-7, который выпускается российской компанией. Этот облучатель используется для дезинфекции и рециркуляции воздуха при помощи ультрафиолета.

Напомним, ранее в фильме Стоуна Путин выдал атаку американцев за ВКС России. Потом у Путина объяснили это ошибкой.

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Источник: korrespondent.net