В Польше задержали подозреваемых в убийстве украинки

В Польше задержали подозреваемых в убийстве гражданки Украины, тело которой нашли в водоеме близ села Бродзица в Люблинском воеводстве. Об этом сообщает Dziennik Wschodni.

По информации издания, к убийству оказались причастны трое граждан Украины, которых задержали на польско-украинской границе. В частности, пограничники задержали двух граждан Украины в возрасте 34 и 42 года.

Обвинение предъявлено также 29-летнему мужчине, который знал об убийстве, но не сообщил об этом в полицию.

Польская прокуратура установила, что в день гибели украинки, между ней и задержанными возникла ссора. "Речь шла о финансовых расчетах между Татьяной О., и – Артемом С., Владимиром Л. и Павлом Н.", – рассказал спикер окружной прокуратуры в Замосьце Бартош Вуйчик.

Установлено, что украинцы занимались контрабандой сигарет. Мужчины имели долг перед 26-летней украинкой. Женщина хотела получить деньги обратно, но трое сообщников убили ее.

Женщину ударили в шею, а когда она потеряла сознание, завернули в одеяло и обвязали веревкой. К веревке прицепили 15-килограммовый камень, после чего тело бросили в пруд в Бродзице. По данным экспертизы, украинка была еще жива, когда она оказалась в воде.

В тот самый день один из убийц, Павел, уехал из Польши.

Двое украинцев взяты под стражу в Польше на три месяца.

В свою очередь издание Волынская газета сообщает, что погибшей, скорее всего, является 26-летняя Татьяна Остапчук.

Как сообщал Корреспондент.net, 18 июня на территории Польши в водоеме в селе Бродзицы было найдено тело гражданки Украины со следами насильственной смерти. Тогда сообщалось, что жертвой стала жительница Ковеля Волынской области 26-летняя Светлана Нестерук.

Источник: korrespondent.net