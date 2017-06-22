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22. 06. 2017

Украина теряет миллиарды долларов из-за ДТП

Украинская экономика теряет более 4 млрд долларов в год в результате дорожно-транспортных происшествий.

Об этом в четверг во время Первого международного Конгресса по вопросам реформирования системы управления безопасности дорожного движения заявил первый заместитель министра инфраструктуры Евгений Кравцов, сообщает Укринформ.

"Согласно официальным данным, Украина за последние 6 лет в ДТП потеряла более 26 тысяч сограждан. По оценкам Всемирного банка, потери украинской экономики от погибших и травмированных (в ДТП - ред.) составляют более 4 млрд долларов в год. Это чрезвычайно большая сумма, которая имеет значение на уровне государства. Это чрезвычайно большой эффект для экономики Украины", - сказал Кравцов.

По его словам, в направлении улучшения ситуации была проведена серьезная работа, в частности, была утверждена Стратегия повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года.

Напомним, вчера в центре Харькова столкнулись автомобили Mercedes и BMW, после чего BMW врезался в выход станции метро "Научная".

Ранее сообщалось, что в центре Киева авто врезалось в трамвай.

Источник: korrespondent.net
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