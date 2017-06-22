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22. 06. 2017

Волонтер показал уничтожение опорного пункта ДНР

Волнтер Юрий Мысягин показал видео со Светлодарской дуги, которую защищают бойцы 53-й отдельной мехбригады ВСУ. В подписи к видео он написал, что бойцы уничтожили опорный пункт сепаратистов.

"Ну, что хлопцы, сильно орки достают?

- Очень!! Они оттуда постоянно по нам работают. Каждый день. Воооон тот опорник. 

- Сейчас постараемся Вам помочь. Чуть потерпите. Мы за ними давно наблюдаем. Сейчас через планшет отправим их координаты, ждём ответку и смотрим результат :)

Сказав это, он почему-то улыбнулся", - написал Мысягин.

Напомним, ранее военные показали ночной бой на Светлодарской дуге.

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Источник: korrespondent.net
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