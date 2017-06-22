В Борисполе задержали израильтянина с радиоактивным грузом

В международном аэропорту Борисполь обнаружили радиоактивные материалы, которые гражданин Израиля намеревался провезти через государственную границу. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в четверг, 22 июня.

Сообщается, что 49-летний израильтянин пытался вывезти радиационные приборы, а именно – высотомер и указатель температуры. Мужчина направлялся рейсом Киев – Тель-Авив. Во время прохождения контрольных мероприятий на его вещи сработала система радиационного контроля.

Как выяснилось, иностранец в ручной клади попытался провезти приборы, в которых была завышена доза гамма-излучений. По данному факту пограничники проинформировали компетентные органы.

Ранее в аэропорту Борисполь у пассажира рейса Киев-Париж-Токио пограничники изъяли настольные часы, радиационный фон которых превышал допустимую норму в 20 раз.

Источник: korrespondent.net