Встречи с Трампом не будет. РФ отвечает на санкции

Белый дом и Кремль не подтвердили встречу президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, которая ожидалась на полях саммита G20 7 июля.

21 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что подготовки к встречи с Трампом никто не ведет. Позже заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс также сказала, что встреча пока не планируется.

Накануне состоялась встреча Трампа с президентом Петром Порошенко. "Очень важно, что моя встреча в Белом доме состоится раньше, чем встреча Путина", - отмечал украинский лидер.

Аккурат к приезду Порошенко Минфин США расширил санкции против России, введенные из-за событий в Украине.

В министерстве иностранных дел РФ назвали санкции "политическим подарком" для Порошенко и в ответ отменили встречу с заместителем госсекретаря США, на которой должны были "подготовить почву" для общения Трампа с Путиным.

Напряжение между Россией и США также усилилось после инцидента в Сирии, когда американский истребитель сбил Су-22 армии Башара Асада. Москва в этой связи разорвала соглашение с Вашингтоном по полетам и взяла на прицел систем ПВО все самолеты коалиции.

Корреспондент.net разбирался, почему к встрече Путина с Трампом больше не готовятся.

Новые санкции против России

До встречи Порошенко и Трампа пресс-секретарь президента России выражал надежду на то, что Вашингтон пошлет Киеву "мощный сигнал в пользу необходимости имплементации минских договоренностей".

Однако в день визита Прошенко 20 июня американский Минфин сообщил о расширении санкционного списка.

В него были включены 38 лиц и компаний из России и самопровозглашенных ДНР и ЛНР, включая российских чиновников, банки, работающие в Крыму или ЛДНР, частную военную компанию Вагнер, которая обвиняется в участии в конфликте на Донбассе, и крупный финансовый холдинг ИФД КапиталЪ.

Пресс-секретарь американского президента Шон Спайсер на брифинге заявил: "Пока они (Россия - ред.) не уйдут из Восточной Украины, мы будем сохранять санкции в отношении России".

При этом накануне СМИ узнали, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон подготовил новый план из трех пунктов по выстраиванию конструктивных отношений с Россией.

В первом предполагается убедить Москву воздержаться от "агрессивных действий против США". В противном случае Вашингтон будет отвечать.

Второй пункт предполагает работу над решением стратегических для США вопросов. К ним относятся гражданская война в Сирии, ядерная программа Северной Кореи, кибербезопасность и кибершпионаж.

Третий раздел плана посвящен необходимости достижения "стратегической стабильности", под которой подразумевается "ряд долгосрочных взаимных политических целей".

На следующий день после расширения санкций в МИД России заявления Вашингтона о намерении наладить отношения с Россией назвали "совсем неубедительными".

На сайте министерства появилось сообщение замглавы МИД Сергея Рябкова, в котором говорится, что Россия отменила ближайшие встречи с американскими дипломатами в ответ на расширение антироссийских санкций.

В запланированных на ближайшее время консультациях должен был принять участие первый заместитель госсекретаря США Том Шеннон. Его визит в Москву ожидался, по данным телеканала ABC, 23 июня.

Ранее Рябков называл эту встречу способом "подготовить почву" для первой личной беседы президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Российский дипломат отметил, что американская сторона до сих пор ничего конкретного не предложила для налаживания отношений.

Сами санкции Рябков назвал "политическим подарком" находившемуся с визитом в США президенту Петру Порошенко.

Порошенко у Трампа в Белом доме / Getty

В Москве новые ограничительные меры встретили с удивлением, отметил замглавы российского МИД.

При этом известно, что сам Трамп хочет смягчить антироссийские санкции США. Газете New York Times, ссылаясь на свои источники, написала, что администрация Дональда Трампа ведет работу с палатой представителей конгресса с целью добиться изменения принятого ранее сенатом законопроекта о введении новых санкций в отношении РФ.

По словам авторов материала, в настоящее время палата представителей вынуждена сделать выбор между желанием продемонстрировать свою традиционно жесткую позицию в отношении России и стремлением избежать возможного конфликта с нынешним президентом США.

Встречи Трампа и Путина не будет?

В Белом доме не подтвердили возможную встречу Путина и Трампа на саммите Большой двадцатки в Германии.

"Мне не о чем объявить в этот раз", - цитирует Интерфакс ответ на вопрос о подготовке к предстоящей 7 июля встрече президентов заместителя пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс.

В свою очередь, Песков заявил, что никакой подготовки встречи Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа пока не ведется.

"Пока она никак не готовится, и на 7 июля пока ничего не запланировано", - ответил он на вопрос о том, как продвигается подготовка к предстоящей на саммите G20 встрече российского и американского лидеров.

Песков также уточнил, что в случае, если такая необходимость появится, согласование и организация встречи двух президентов не вызовет затруднений.

"Мы исходим из того, что президент Путин и президент Трамп будут принимать участие в саммите G20 в Германии, и мы в этой связи не можем исключать, что так или иначе они, конечно, встретятся в той или иной форме "на полях" этого саммита. Но каких-либо конкретных договоренностей или приготовлений пока нет", - сказал Песков.

При этом ранее спикер Кремля говорил, что первая личная встреча Путина и Трампа состоится на саммите, который будет проходить в Гамбурге 7-8 июля.

С начала года Трамп говорил с Путиным по телефону три раза, но личная встреча так и не состоялась.

Что касается личной встречи Порошенко и Трампа, то в Кремле сказали, что не собираются "устраивать какие-то гонки" за встречу с американскими президентом.

"Это касается двусторонних американо-украинских отношений", - сказал Песков.

Он также отметил, что Россия надеется, что администрация президента США на встрече с Порошенко "даст сигнал, стимулирующий" реализацию минских соглашений.

Источник: korrespondent.net