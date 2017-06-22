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22. 06. 2017

Кучма: Обмен пленными начнется 5 июля

Украина и боевики начнут обмен пленными 5 июля по результатам новой встречи Трехсторонней контактной группы в Минске

Об этом сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, передает "Интерфакс-Украина".

"Договорились, что на следующей встрече 5 числа должны начать процесс обмена", - сказал Кучма.

По словам представителя Украины в Минске, до 5 июля стороны должны согласовать расхождения в списках на обмен.

"Процесс верификации завершен, все с этим согласились. Есть расхождения в списках в 5-6 человек, но даже при таких маленьких разногласиях у нас, с украинской стороны, никаких проблем, у них - на 15 человек больше в их списке", - добавил Кучма.

Напомним, 26 мая помощник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что Украина готова к проведению обмена пленными с ЛДНР в случае, если те не будут менять его условия.

Официально заложниками являются 128 человек, они незаконно удерживаются в Донецке и Луганске. 

Ранее Ирина Геращенко заявляла, что сепаратисты подтвердили места пребывания лишь 50 заложников.

Источник: korrespondent.net
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