В Брюсселе задержали четверых причастных к подрыву бомбы на вокзале

В ходе масштабных обысков и облав, проведенных бельгийской полицией вечером 21 июня в брюссельских кварталах Кекельберг, Моленбек, а также в городе Андерлехте, задержаны четверо мужчин. Об этом сообщила генеральная прокуратура страны в четверг, 22 июня.

Задержанные предстанут перед судебным следователем, который примет решение об их возможном аресте.

Все задержания произведены в рамках расследования попытки теракта на центральном вокзале Брюсселя. Полиция искала подозреваемых в домах людей, часто общавшихся с террористом.

Гражданин Марокко, пытавшийся взорвать брюссельский железнодорожный вокзал с помощью чемодана, начиненный гвоздями и газовыми баллончиками, проживал в районе Моленбек. Однако взрывное устройство сработало не так, как планировал злоумышленник.

Напомним, в результате попытки теракта в Брюсселе 20 июня никто не пострадал, а чуть позже один из военнослужащих, патрулировавших территорию, застрелил марокканца. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт.

Источник: korrespondent.net