Порошенко: Северный поток угрожает всему ЕС

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что проект магистрального газопровода из Российской Федерации (РФ) в Германию через Балтийское море "Северный поток-2" является угрозой не только для Украины, но и для всего Европейского Союза (ЕС).

Об этом сообщает пресс-служба главы по результатам встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

Так, Порошенко отметил, что Украина эффективно координирует свои позиции с ЕС в вопросе политически мотивированного российского проекта "Северный поток-2", который направлен не только против Украины, но и против всего Евросоюза.

"Диверсификация энергоресурсов, энергетическая кооперация и эффективное сотрудничество очень важны для нас", - заявил президент Украины.

Напомним, ранее сообщалось о заявлении Петра Порошенко, что в Европейском Союзе подтвердили продление санкций против РФ в ответ на агрессию в Украине.

Напомним, в Газпроме ранее заявляли, что европейские компании Engie, OMV, Shell, Uniper, Wintershall успели предоставить финансирование проекту Северный поток-2 до принятия сенатом США новых инициатив против строительства газопровода. Подразумевалось, что они вложили миллиарды евро в Северный поток 2.

Источник: korrespondent.net