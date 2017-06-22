Лента RSS
Подписаться на ленту
22 июня 2017, четверг, 18:01
+19°C
Завтра +18°C
+19°C
Завтра +18°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,16
22. 06. 2017

Порошенко: Северный поток угрожает всему ЕС

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что проект магистрального газопровода из Российской Федерации (РФ) в Германию через Балтийское море "Северный поток-2" является угрозой не только для Украины, но и для всего Европейского Союза (ЕС).

Об этом сообщает пресс-служба главы по результатам встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

Так, Порошенко отметил, что Украина эффективно координирует свои позиции с ЕС в вопросе политически мотивированного российского проекта "Северный поток-2", который направлен не только против Украины, но и против всего Евросоюза.

 "Диверсификация энергоресурсов, энергетическая кооперация и эффективное сотрудничество очень важны для нас", - заявил президент Украины.

Напомним, ранее сообщалось о заявлении Петра Порошенко, что в Европейском Союзе подтвердили продление санкций против РФ в ответ на агрессию в Украине.

Напомним, в Газпроме ранее заявляли, что европейские компании Engie, OMV, Shell, Uniper, Wintershall успели предоставить финансирование проекту Северный поток-2 до принятия сенатом США новых инициатив против строительства газопровода. Подразумевалось, что они  вложили миллиарды евро в Северный поток 2.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Мы никак не можем договориться о свадьбе. Я хочу пышное платье, белые цветы, ресторан у моря…

- А он?

- А он не хочет жениться.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.