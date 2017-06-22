СМИ: Канадский снайпер убил боевика ИГИЛ с рекордного расстояния

Снайпер канадских сил специального назначения в Ираке установил новый мировой рекорд, застрелив боевика Исламского государства с расстояния 3 тысячи 450 метров, сообщает Globe and Mail со ссылкой на источники.

По их данным, участник Объединенных оперативных сил в Ираке попал в боевика из снайперской винтовки McMillan TAC-50. Выстрел был произведен из высотного здания. Всего боец убил двух террористов, благодаря чему была сорвана атака ИГИЛ на иракских военных.

"Это невероятное мастерство. Это мировой рекорд, который, возможно, никогда больше не будет побит", – цитирует издание свой источник в канадских вооруженных силах. Он также подчеркнул, что смерть боевика была зафиксирована камерой из другой точки наблюдения, подчеркнув, что это "не мнение и не предположение".

Как сообщается, предыдущий мировой рекорд принадлежит британскому снайперу Крейгу Харрисону, поразившему боевика Талибана с расстояния 2 тысячи 475 метров в 2009 году. Он использовал винтовку 338 Lapua Magnum.

ТОП-5 выстрелов снайперов армий Запада

Как сообщал Корреспондент.net, ранее коалиция во главе со США ликвидировала самопровозглашенного "главного священнослужителя" ИГИЛ Турки аль-Бинали в сирийском городе Меядин.

Источник: korrespondent.net