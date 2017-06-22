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22. 06. 2017

СМИ: Немецкая разведка шпионила за Белым домом

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) годами шпионила за американскими правительственными и военными учреждениями, а также крупнейшими фирмами США. Такие сведения приводит в четверг, 22 июня, интернет-издание Spiegel Online, ссылаясь на имеющиеся документы.

Как указывают немецкие журналисты, с 1998 по 2006 годы под пристальное внимание BND попали около 4000 поисковых запросов, так называемых "селекторов", на территории США. Под этим словом в разведке понимают, например, телефонные номера, адреса электронной почты, метаданные, используемые для целевого просеивания электронной информации. Немецкая разведка имела доступ к сетям министерства финансов США, Госдепартамента и Белого дома.

Среди других целей в публикации указаны аэрокосмическая фирма Lockheed Martin, космическое агентство NASA, различные американские университеты. "Приглядывали" немецкие разведчики и за военно-воздушными силами США, корпусом морской пехоты, разведывательными ведомствами американских вооруженных сил.

Также в прицел BND попали электронные коммуникации сотен иностранных посольств и международных организаций, находящихся в Вашингтоне. Например, МВФ, вашингтонского бюро Лиги арабских государств или правозащитной организации Human Rights Watch.

Ранее WikiLeaks раскрыла секретную базу хакеров ЦРУ в Германии.

Источник: korrespondent.net
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