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22. 06. 2017

В Москве арестовали главу штаба Навального

Начальника предвыборного штаба Алексея Навального Леонида Волкова арестовали на пять суток за нарушение порядка организации митинга, прошедшего в Москве 12 июня. Волков вел трансляцию несогласованной с властями акции в YouTube.

Решение принял Симоновский районный суд Москвы. Он постановил, что Волков организовал несогласованную акцию на Тверской улице в Москве "через видеохостинг "Ю-туб" (так написано в протоколе).

Сам Волков заявил, что освещал антикоррупционные акции 12 июня в качестве журналиста, ведя трансляцию в YouTube.

"12 июня в стране проходили антикоррупционные митинги, в некоторых городах были согласованные, в некоторых нет, и проходили в форме народных гуляний. С 6:30 утра до 15:30 я находился в офисе Фонда борьбы с коррупцией, все это время я вел живую трансляцию митингов, пока она не была прервана", - отметил Волков.

В вызове и допросе свидетелей судья отказала. Кроме того, судья отказалась просмотреть видеозапись трансляции, которую вел Волков.

Защита оппозиционера намерена обжаловать решение суда, сообщил его адвокат Иван Жданов.

Напомним, 12 июня в России прошли антикоррупционный акции, организованные сторонниками Навального. Тогда же Навальный был задержан полицейскими возле своего подъезда.

Позже Симоновский районный суд признал Навального виновным в повторном нарушении порядка организации массового мероприятия и назначил ему 30 суток административного ареста. Позже этот срок был сокращен до 25 суток.

Источник: korrespondent.net
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