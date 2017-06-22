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22. 06. 2017

ЕСПЧ вынес решение по пыткам в Италии во время саммита G8

Европейский суд по правам человека признал Италию виновной в пытках десятков демонстрантов-антиглобалистов в период 27-го саммита G8 в Генуе в 2001 году. Об этом говорится в решении ЕСПЧ, принятом в четверг, 22 июня.

В 2001 году на время проведения саммита мировых лидеров в Генуе полиция Италии провела спецоперацию в школе "Diaz-Pertini", где собрались демонстранты-антиглобалисты.

Тогда полиция без разбора напала на протестующих. В результате были арестованы и ранены десятки человек. Сообщалось, что задержанные демонстранты, которые были доставлены в изолятор предварительного заключения в Бользането, подвергались пыткам. В результате только 15 человек были осуждены за жестокое обращение с задержанными. Однако никто из них не был посажен в тюрьму, потому что срок давности по совершенным преступлениям истек.

Европейский суд по правам человека единогласно признал нарушение Италией статьи 3 ("запрет пыток и бесчеловечного обращения или унижающего достоинство человека") Европейской конвенции по правам человека.

Сообщается, что ЕСПЧ осудил "особенно серьезный и жестокий" полицейский рейд на школу Diaz-Pertini в Генуе, где находились 42 демонстрантов. Согласно решению суда, Италия должна выплатить ущерб в размере 45 тысяч евро каждому истцу и по 55 тысяч евро в случае двух истцов.

Отметим, ранее правозащитники из Human Rights Watch обвинили власти Турции в том, что они используют пытки по отношению к заключенным.

Источник: korrespondent.net
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