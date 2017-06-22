Рада приняла закон об энергоэффективности зданий

Народные депутаты приняли в целом проект закона "Об энергоэффективности зданий". Соответствующее решение поддержали 259 народных депутатов.

Этот Закон определяет правовые, социально-экономические и организационные основы деятельности в сфере обеспечения энергетической эффективности зданий и направленный на уменьшение потребления энергии в зданиях.

В частности, закон определяет, что минимальные требования к энергетической эффективности зданий устанавливаются центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере строительства.

"Требования к теплотехническим характеристикам ограждающих конструкций, энергетической эффективности инженерных систем (в том числе оборудования) и их настройки устанавливаются техническими регламентами и нормативными документами центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование государственной политики в сфере строительства, и пересматриваются как минимум один раз в пять лет", - говорится в законе.

Как сообщал Корреспондент.net, премьер-министр Украины заявил, что на данный момент нет оснований повышать коммунальные тарифы вслед за минимальной заработной платой.