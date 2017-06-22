Лента RSS
Подписаться на ленту
22 июня 2017, четверг, 19:29
+18°C
Завтра +18°C
+18°C
Завтра +18°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,16
22. 06. 2017

Рада приняла закон об энергоэффективности зданий

Народные депутаты приняли в целом проект закона "Об энергоэффективности зданий". Соответствующее решение поддержали 259 народных депутатов.

Этот Закон определяет правовые, социально-экономические и организационные основы деятельности в сфере обеспечения энергетической эффективности зданий и направленный на уменьшение потребления энергии в зданиях.

В частности, закон определяет, что минимальные требования к энергетической эффективности зданий устанавливаются центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере строительства.

"Требования к теплотехническим характеристикам ограждающих конструкций, энергетической эффективности инженерных систем (в том числе оборудования) и их настройки устанавливаются техническими регламентами и нормативными документами центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование государственной политики в сфере строительства, и пересматриваются как минимум один раз в пять лет", - говорится в законе.

Как сообщал Корреспондент.net, премьер-министр Украины заявил, что на данный момент нет оснований повышать коммунальные тарифы вслед за минимальной заработной платой.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Мы никак не можем договориться о свадьбе. Я хочу пышное платье, белые цветы, ресторан у моря…

- А он?

- А он не хочет жениться.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.