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22. 06. 2017

СМИ: Охранники Розенблата пошли на сделку со следствием

САП отозвало ходатайство о взятии под стражу двух охранников народного депутата Борислава Розенблата. Об этом сообщили в САП, пишет Украинская правда.

"По двум охранникам депутата было отозвано представление об избрании меры пресечения. Но статус подозреваемых у них остается", - рассказали в САП.

"Причину такого решения с учетом тайны следствия мы не сообщаем", - добавили в САП.

В то же время, источники УП сообщили, что оба охранника депутата пошли на сделку со следствием.

Как сообщалось, 21 июня в Верховную Раду поступили представления на снятие неприкосновенности с пяти народных депутатов. По информации пресс-секретаря спикера Андрея Ковалева, представления поступили на Андрея Лозового (фракция Радикальной партии), Олеся Довгого (группа Воля народа), Евгения Дейдея, Максима Полякова (оба − фракция Народный фронт) и Борислава Розенблата (фракция Блок Петра Порошенко).

 Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Юрий Луценко направил в парламент представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Лозового, Довгого и Розенблата.

Источник: korrespondent.net
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