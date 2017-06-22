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22. 06. 2017

Взрыв в канализации Москвы: пять жертв, в том числе и украинцы

В Москве из-за выброса метана в канализации погибли пятеро рабочих, среди которых двое граждан Украины, двое граждан Киргизии и один россиянин. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 22 июня.

Утечка газа произошла во время ремонтных работ в канализационном колодце в тот момент, когда рабочие откачивали из него воду. 

Следственный комитет РФ подтвердил гибель троих человек. Столичная пресс-служба МЧС также подтвердила факт инцидента. Точное количество пострадавших и обстоятельства трагедии уточняются, но по предварительной информации одному из шести рабочих удалось выжить.

Напомним, в мае шесть граждан Украины погибли в результате столкновения грузового автомобиля с минивэном в Новгородской области РФ.

Источник: korrespondent.net
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