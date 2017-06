Меркель назвала приоритетную цель саммита ЕС

Дальнейшее развитие Европейского Союза и общее будущее 27 стран-членов ЕС должно превалировать над переговорами о процессе выхода Великобритании из ЕС. Об этом заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС, который начался в четверг, 22 июня, в Брюсселе.

Глава правительства ФРГ отметила позитивный настрой, с которым Брюссель и Лондон приступили к обсуждению процедуры. "Однако в центре внимания должно быть будущее 27 стран-членов ЕС", - заявила Меркель.

Назвав эту проблематику приоритетной, канцлер Германии подчеркнула, что Брюсселю следует сделать все возможное, чтобы экономический рост и социальное благополучие были ощутимыми каждым жителем Евросоюза. При этом речь должна идти также и о рабочих местах, оборонной политике и борьбе с терроризмом.

В свою очередь глава Евросовета Дональд Туск не теряет надежду на то, что Великобритания в конечном итоге все равно останется в составе Европейского Союза. Выступая на саммите в Брюсселе 22 июня, он напомнил о том, что создание Европейского Союза когда-то тоже казалось несбыточной мечтой.

При этом он процитировал строчку из песни Джона Леннона "Imagine": "You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one" ("Вы можете меня считать мечтателем, но в этом я не одинок").

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель ответил на этот тезис Туска в Twitter, написав, что "сейчас время для действий и определенности, а не для мечтаний и неуверенности".

Напомним, в ходе первого раунда переговоров по Brexit 19 июня в Брюсселе был разработан график дальнейших переговоров о выходе Великобритании из состава Евросоюза и их основные темы

Источник: korrespondent.net