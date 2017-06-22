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22. 06. 2017

В Израиле запретили пересаживать женщин в самолетах

Израильский суд запретил авиакомпании "Эль Аль" пересаживать пассажирок по требованию ортодоксальных иудеев, которым вера запрещает находиться близко к женщинам, не являющимся их женами.

Магистратский суд Иерусалима в итоге постановил, что такие просьбы нарушают законы о дискриминации. Хотя авиакомпания уверяла, что никогда не заставляла пассажиров меняться местами по просьбе ортодоксов.

Поводом для судебного разбирательства стал иск к авиакомпании 83-летней Рене Рабинович, которая смогла выжить во время Холокоста. Женщина летела в Тель-Авив из нью-йоркского аэропорта в Ньюарке и заняла свое место в бизнес-классе. Вскоре появился мужчина, купивший билет на соседнее место. Увидев Рабинович, он сказал несколько слов бортпроводнику, после чего тот попросил женщину пересесть.

Мужчина, по ее словам, ответил, что сидеть рядом с женщиной ему запрещает Тора. Рабинович позже говорила, что не хотела вступать с ним в спор, поэтому согласилась сменить кресло.

В 2016 году Рабинович подала иск против авиакомпании, обвинив ее в дискриминации. Ее интересы в суде представлял Израильский центр религиозных действий, который борется с половой сегрегацией.

Сумма иска Рабинович составляла 50 тыс. шекелей (около 14 тыс. долларов). Компенсация, назначенная судом, оказалась меньше - 6,5 тыс. шекелей (около 1,8 тыс. долларов).

Сама Рабинович, комментируя решение суда, заявила, что довольна и размером компенсации, и принятым решением, так как оно отменяет дискриминационную политику "Эль Аль".

Напомним, в марте около 10 тысяч ортодоксальных евреев вышли на акцию протеста против призыва в армию.

Источник: korrespondent.net
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