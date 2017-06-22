Под Ужгородом застрелился пограничник

Под Ужгородом застрелился 23-летний пограничник Артем Филоненко. Об этом сообщает Mukachevo.net вечером в четверг, 22 июня.

По данным СМИ, парень выстрелил себе в голову из автомата АК-74, который был выдан ему, когда он заступил на дежурство.

Правоохранители установили, что Филоненко заступил на дежурство в 8.00, около 13.:00 вернулся с обеда снова на дежурство, и почти сразу его коллеги услышали выстрел. Пограничник скончался по дороге в больницу в карете скорой.

Сейчас военные прокуроры проводят следственные действия, чтобы установить обстоятельства и причины смерти

Ранее сообщалось, что покончил с собой 40-летний боец 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая после выхода из зоны АТО базируется в Чугуевском районе Харьковской области.

Источник: korrespondent.net