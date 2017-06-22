В Греции мусорный коллапс из-за забастовки

С начала недели в городах по всей Греции из-за забастовки коммунальщиков появилось огромное количество мусора. Жители Афин и Салоников больше всего страдают от скопления мусора.

Коммунальщики четыре дня проводят забастовку из-за возможного сокращения 10 тысячи рабочих мест.

Они подожгли мусор у здания МВД и бросали краску. Полиция в ответ применила слезоточивый газ, чтобы остановить штурм здания.

Ранее в Португалии из-за бастующих чиновников не предоставляют госуслуги.

Источник: korrespondent.net