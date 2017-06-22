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22. 06. 2017

Информатор ЛНР получила восемь лет тюрьмы

Информатора самопровозглашенной Луганской народной республики, передававшую данные о составе Вооруженных сил Украины по мобильной связи, приговорили к 8 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области в четверг, 22 июня.

По данным ведомства, в феврале 2016 года, находясь в Новоайдарском районе, с помощью мобильной связи женщина передавала сепаратистам информацию о дислокации личного состава подразделений, военной техники и фортификационных сооружений ВСУ в городе Счастье и прилегающих селах.

"По результатам судебного рассмотрения информатор террористов признана виновной в содействии террористической организации ЛНР и лишена свободы на 8 лет. Наказание за правонарушение предусмотрено ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (содействие деятельности террористической организации)", – отметили в прокуратуре.

Недавно в Славянске стрелок ДНР получил восемь с половиной лет тюрьмы.

Источник: korrespondent.net
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