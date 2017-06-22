ЕС продлил санкции против Москвы

Евросоюз продлил экономические санкции против России, введенные за аннексию Крыма и действия Москвы в конфликте на Украине. Об этом сообщил председатель Евросовета Дональд Туск в своем Twitter в четверг, 22 июня.

"Согласовано. ЕС продлит экономические санкции против России за то, что она в недостаточной степени выполняет минские договоренности", – написал Туск.

Ограничительные меры будут действовать еще полгода. За это решение проголосовали главы государств и правительств на саммите в Брюсселе. Как указал Туск, участники саммита отметили слабую реализацию минских соглашений.

Санкции распространяются на российские государственные банки, импорт и экспорт вооружений, важнейшие предприятия нефтяной и газовой промышленности России и действовали до июля 2017 года.

Отметим, ранее в США заявили, что не снимут санкции против России, пока будет наблюдаться присутствие Москвы на востоке Украины.

Источник: korrespondent.net