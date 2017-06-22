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22. 06. 2017

Бездомный в Британии одолжил посетителю ресторана свои ботинки

Посетитель ресторана в британском Манчестере, которого администрация не пустила в обеденный зал из-за сандалий, выразил благодарность бездомному, одолжившему ему обувь. Акбар Бадшах из Брэдфорда собирался отпраздновать день рождения жены, а заодно и поесть после захода солнца, как принято у мусульман во время поста в Рамадан.

Он рассказал Би-би-си, что сотрудники заведения сильно извинялись перед ним из-за дресс-кода, не позволявшего входить в ресторан в сандалиях. На выручку Бадшаху пришел находившийся поблизости бездомный: он одолжил ему свои ботинки.

"Сотрудники ресторана сказали: к сожалению, мы вынуждены отказать вам в посещении. У вас есть другие ботинки? - рассказал Бадшах Би-би-си. - Я ответил: нет, и я целый час сюда ехал, я голоден, целый день не ел".

Бадшаху с женой пришлось бы уйти, но тут им встретился бездомный Джон, который только что получил новую пару ботинок от благотворительного фонда.

"Мы разговорились, и я спросил Джона, какой у него размер обуви. Он сказал, что 14-й. У меня девятый размер, и я в затруднительном положении... можешь ли одолжить свою обувь? - спросил я. Он ответил, что с удовольствием", - рассказал Бадшах.

Благодаря ботинкам бездомного они с женой смогли отметить праздник, а затем вернули обувь владельцу. От вознаграждения Джон поначалу отказывался - по словам Бадшаха, он с трудом сумел всучить ему 10-фунтовую банкноту. Еще один прохожий, случайно услышав их разговор, дал бездомному 50 фунтов.

Теперь Бадшах хочет встретиться с Джоном и угостить его обедом в том самом ресторане, куда его не хотели пускать.

Ранее власти округа Ориндж в Калифорнии заплатят вознаграждение в 100 тысяч долларов бездомному из Сан-Франциско за информацию, позволившую задержать двух беглых преступников.

Источник: korrespondent.net
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