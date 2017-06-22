В Украине испытали новую установку для пехоты

В Запорожской области провели испытания новой наземной боевой роботизированной платформы (БРП) "Ласка", которую планируют применять в мотопехотных частях ВСУ, сообщает Ukrainian Military Pages.

Как утверждают конструкторы, цель разработки БРП "Ласка" – создание эффективной мобильной роботизированной платформы с автоматической турелью (установка для крепления пулеметов или малокалиберных автоматических пушек) для выполнения оперативно-тактических боевых действий.

Кроме того, БРП может использоваться для охраны и защиты периметра заданной территории, выявления и предотвращения попыток несанкционированного проникновения нарушителей на охраняемую территорию.

По словам разработчиков, "Ласка" предложена в двух вариантах выполнения: стационарном - FP01 и варианте MP01 – для применения на боевом транспортном средстве.

Ранее государственное предприятие Киевский бронетанковый завод провело успешные испытания новой партии БТР-3ДА и передало их Национальной гвардии Украины.

Источник: korrespondent.net