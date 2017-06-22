Лента RSS
Подписаться на ленту
22 июня 2017, четверг, 22:33
+18°C
Завтра +18°C
+18°C
Завтра +18°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,16
22. 06. 2017

В Украине испытали новую установку для пехоты

В Запорожской области провели испытания новой наземной боевой роботизированной платформы (БРП) "Ласка", которую планируют применять в мотопехотных частях ВСУ, сообщает Ukrainian Military Pages.

Как утверждают конструкторы, цель разработки БРП "Ласка" – создание эффективной мобильной роботизированной платформы с автоматической турелью (установка для крепления пулеметов или малокалиберных автоматических пушек) для выполнения оперативно-тактических боевых действий.

Кроме того, БРП может использоваться для охраны и защиты периметра заданной территории, выявления и предотвращения попыток несанкционированного проникновения нарушителей на охраняемую территорию.

По словам разработчиков, "Ласка" предложена в двух вариантах выполнения: стационарном - FP01 и варианте MP01 – для применения на боевом транспортном средстве.

Ранее государственное предприятие Киевский бронетанковый завод провело успешные испытания новой партии БТР-3ДА и передало их Национальной гвардии Украины.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Украина
Анекдот все анекдоты

- Мы никак не можем договориться о свадьбе. Я хочу пышное платье, белые цветы, ресторан у моря…

- А он?

- А он не хочет жениться.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

  • Все должны работать/работать легально 875 (18,5%)
  • Сам сбор – это нарушение Конституции 3392 (71,7%)
  • Я "тунеядец" и уже заплатил сбор 35 (0,7%)
  • Я "тунеядец", но сбор не платил и буду протестовать 427 (9,0%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.