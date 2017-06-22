В редакции Страна.ua проходят обыски

В редакции информационного ресурса Страна.ua проходят обыски. Об этом сообщил главный редактор информационного издания Игорь Гужва на своей странице в Facebook вечером в четверг, 22 июня.

"У нас в редакции обыск по сфальсифицированному делу. Подробности позже", – сообщил Гужва.

Как он уточнил в комментарии Украинским новостям, уголовное дело против издания сфальсифицировано и возникло после критической публикации о нардепе из фракции Радикальной партии Дмитрие Линько.

"Пару месяцев назад к нам приходили люди от Линько. Предлагали 20 тысяч долларов, чтобы мы сняли один материал. Мы отказались. Вот с тех пор нам и пытаются шить уголовное дело", – заявил главный редактор издания.

В свою очередь заместитель главного редактора Светалана Крюкова сообщила в Facebook подробности.

"Наш ньюс-рум в одну комнату оккупировали сотрудники СБУ. Около 15-20 человек. Здание бизнес-центра закрыто на входе. Внутри три сотрудника редакции и кролик, в том числе, главный редактор Игорь Гужва. Причина - пока не ясно", – написала она.

"Теперь понятно, о какой #нечуванасвободаслова говорил Петр Алексеевич на пресс-конференции", – добавила Крюкова.

Отметим, Гужва был главным редактором газеты Вести. В 2015 году его подозревали в уклонении от уплаты налогов. В течение 2014-2015 года представители налоговых органов и СБУ неоднократно проводили обыски в редакции по обвинениям в неуплате налогов и сепаратизме.

Ранее в Мелитополе Запорожской области задержали 25 человек, подозреваемых в участии в дестабилизации обстановки в городе, подготовке вооруженных действий, серии криминальных преступлений и поджогов с марта 2017 года.

Источник: korrespondent.net